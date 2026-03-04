Регламент предоставления земли ветеранам СВО утвердили в Орле

Соответствующее постановление издала администрация областного центра.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги утвердила мэрия Орла. Речь идет о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно ветеранам боевых действий, награжденным за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции. Такая же льгота положена семьям указанных ветеранов, погибших на СВО или умерших вследствие увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

«Для получения муниципальной услуги необходимо обратиться в Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла либо в МФЦ с заявлением о постановке на учет ветерана боевых действий или семьи погибшего ветерана боевых действий и пакетом документов, – сообщает производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс. – Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации заявления».

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги может стать либо постановка на учет ветерана боевых действий, награжденного за заслуги, проявленные на СВО, а также членов его семьи, либо отказ в этом. Причем отказ должен быть мотивированным, он предоставляется заявителю в письменном виде, в том числе для того, чтобы его можно было оспорить. Стоит отметить, что новым регламентом подчеркнуто: земельные участки ветеранам СВО и членам их семей предоставляются во внеочередном порядке.

В собственность бесплатно они могут получить участки из земель, находящихся в собственности Орловской области или муниципальной собственности, либо из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Речь идет об участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

ИА “Орелград”