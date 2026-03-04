Вместо «угадайки» по истории вводится обязательный устный экзамен

Новшество для девятиклассников прокомментировала учитель школы № 35 города Орла.

С 2027/28 учебного года вводится экзамен по истории как допуск к ОГЭ. Он будет проводиться в январе–апреле. Обязателен для всех школьников. Материалы составят в соответствии с государственными учебниками.

Учитель ОРКСЭ и истории школы № 35 имени А.Г. Перелыгина города Орла Ирина Самойлова отметила, что введение устного экзамена — это давно назревшее решение. По ее мнению, тесты проверяют лишь знание дат, но не учат мыслить, а устный ответ позволит понять, осознает ли ученик суть исторических событий или просто заучил текст параграфа.

«Это возврат к классическому образованию: умению говорить, аргументировать и связывать факты», – цитирует педагога департамент образования Орловской области.

К 2026 году все школы перейдут на единые учебники. Это, по словам Самойловой, уравняет возможности. Кроме того, она подчеркнула, что выделенный год на подготовку дает достаточно времени для адаптации к новым требованиям.

«Главное — теперь мы будем готовить детей не к «угадайке», а к живому диалогу об истории своей страны».

ИА “Орелград”