В орловском «Эдельвейсе» построят тротуары за 22 млн рублей

Администрация Покровского района Орловской области заключила соответствующий контракт.

Шестой этап строительства инфраструктуры для площадки малоэтажной застройки в пгт. Покровское предварительно оценили в 22 366 799 рублей 30 копеек. Подрядчика искали с помощью электронного аукциона. По окончании срока подачи заявок подана только одна, от Армена Тельмановича Степаняна. С ним и заключен контракт по начальной цене. Срок исполнения – 30 сентября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Работы проводятся в рамках муниципальной программы Покровского района Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2026 годы». В рамках шестого этапа предусмотрено устройство тротуаров, установка дорожных знаков. Ширина пешеходной части – 1,2 м, согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Покрытие тротуаров – горячая асфальтобетонная смесь, толщина слоя – 5 см. Объем работ – 7,12715 тыс. кв. м. Предусмотрена установка 111 дорожных знаков. Срок действия гарантии – 60 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке работ.

Напомним, общая стоимость проекта «Эдельвейс» около 227 млн рублей. Он предусматривает обустройство площадки под строительство 142 домов. Участки выделены многодетным семьям, работника АПК, медикам. В 2025 году был заключен контракт на автодороги.

ИА “Орелград”