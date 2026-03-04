Дорогу к скандальному медцентру в Плещеево поправят «красными линиями»

Администрация Орловского округа распорядилась провести публичные слушания.

Орловцам предстоит обсудить проект межевания территории, ограниченной кадастровым кварталом 57:10:0940101. Цель – установление красных линий по улице Береговой в селе Плещеево. К постановлению приложены графические материалы: чертеж образуемых земельных участков и отступов. Судя по картинкам, предполагается выделить пространство для полноценной дороги с проезжей частью шириной 6 метров, тротуаром более двух метров, техническими отступами от частных владений. Также предусмотрена организация освещения.

При реализации планов по строительству возможно изъятие части участков, которые сейчас находятся в частной собственности. Судя по данным Геоинформационного портала, наделы для ведения личного подсобного хозяйства, под индивидуальную жилищную застройку, и строительства медцентра выделены довольно хаотично.

Замечания и предложения можно направлять в отдел архитектуры (тел. 47-49-45). Очная встреча участников публичных слушаний пройдет 11 марта в здании администрации округа (Орел, ул. Полярная, малый зал, начало в 11 часов).

ИА “Орелград”