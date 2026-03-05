70-летний орловец получил 11 лет за смертельное избиение жены

Мужчина лишил жизни больную супругу.

Как сообщили в пресс-службе Ливенского районного суда, драма разыгралась в деревне Орлово, где проживали пожилые супруги. Женщина страдала рядом заболеваний и в силу физического состояния утратила возможность себя обслуживать. Возможно, этот и другие факторы озлобили супруга. По версии следствия, в ноябре 2025 года он, «на фоне личных неприязненных отношений», жестоко избил свою супругу.

Судя по материалам следствия, мужчина бил беспомощную женщину руками и ногами, нанося удары по всему телу и голове. А затем просто бросил ее лежать на полу, то есть, с точки зрения закона, оставил ее в беспомощном состоянии. Только на следующий день женщину отвезли в больницу и экстренно госпитализировали, но спасти ее жизнь медики, увы, не смогли.

Действия 70-летнего супруга были квалифицированы по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В судебном заседании подсудимый признал свою вину лишь частично. При вынесении приговора суд учел разные факторы, в том числе отягчающее вину обстоятельство – рецидив преступлений.

«Суд пришел к выводу о том, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях его временной изоляции от общества, в связи с чем избрал ему наказание в виде лишения свободы, – информирует пресс-служба Ливенского районного суда. – Поскольку подсудимый ранее был осужден и не отбыл назначенное ему наказание по приговору, то суд присоединил неотбытую часть наказания и окончательно определил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 9 месяцев 7 дней. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке».

ИА “Орелград”