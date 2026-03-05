Орловчанке придется заплатить за неудачную парковку горящего автомобиля

5.3.2026 | 7:29 Закон и порядок, Новости

Удовлетворен иск о возмещении ущерба, причиненного возгоранием машины.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Женщина  управляла своим автомобилем, в движении произошло возгорание. Она остановила машину рядом с другим транспортным средством, из‑за чего «соседу» были причинены термические повреждения. Полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. МЧС установило: возгорание произошло в движении, очаг — в моторном отсеке. Вероятная причина происшествия – разгерметизация топливной системы или аварийный режим работы электрооборудования.

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, у которого остановилась горящая машина, составил 161 200 руб. Требования владельца о добровольном возмещении ущерба были проигнорированы участником ЧП. Пришлось обращаться в суд.

Верховский районный суд Орловской области подчеркнул, что установлена причинно‑следственная связь между возгоранием автомобиля и ущербом истцу. Ответчик не представил доказательств отсутствия своей вины. Гражданская ответственность женщины на момент происшествия не была застрахована (за что она привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). По решению суда придется заплатить 161 200 руб. в качестве возмещения ущерба, еще 10,8 тыс. рублей — расходы на оценку и  госпошлину.

Обжаловать решение в Орловском областном суде можно в течение одного месяца.

ИА “Орелград”


