С бюрократией в орловском образовании будут бороться поэтапно

Правительство утвердило план мероприятий в данной сфере.

«Дорожную карту» по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников в Орловской области на 2026 год утвердило правительство региона. Некоторые пункты плана уже реализованы. Например, в регионе создана «горячая линия» по снижению бюрократической нагрузки. Отвечает за нее региональный департамент образования, телефоны «горячей линии»: 43-00-83, 43-00-82, 59-85-28. «Дорожной картой» предусмотрено оперативное реагирование на сообщения педагогических работников.

Напомним, что 6 февраля 2026 года состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по оптимизации процессов по снижению бюрократической нагрузки в сфере образования. Его провел заместитель губернатора по социальной политике Алексей Берестов. По итогам заседания он поручил «обеспечить контроль за направлением запросов в адрес образовательных организаций во всех органах исполнительной власти Орловской области, федеральных ведомствах на территории региона, администрациях муниципальных образований, общественных организациях с целью их минимизации».

И такие пункты также имеются в «дорожной карте». Она предусматривает: выявление необоснованных мониторингов и запросов о мероприятиях, проводимых в образовательных организациях Орловской области или с их участием; сокращение количества отчетных форм за счет создания автоматизированных форм в региональной государственной информационной системе «Образование – 57»; проведение аудита мониторингов и запросов на их соответствие закону в каждом ведомстве; выявление, сокращение, недопущение направления необоснованных отчетов и запросов в образовательные организации Орловской области.

Кроме того, планом предусмотрено проведение в образовательных организациях профилактических визитов и экспертных сессий по вопросам снижения бюрократической нагрузки, проведение ежемесячных мониторингов забюрократизированности региона, выявление проблем и принятие управленческих решений по оптимизации деятельности педагогических работников по ведению документации в соответствии с выявленными проблемами и др.

