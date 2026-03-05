Под Орлом детский сад хотят присоединить к школе

Но перед этим чиновники решили провести опрос общественного мнения.

Инициатором проведения опроса выступил глава Орловского муниципального округа. Свою инициативу он направил в Орловский окружной Совет народных депутатов, и парламентарии официально назначили проведение опроса граждан. Власти хотят узнать мнение местного населения по вопросу реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 деревни Становое». Чиновники предлагают присоединить его к Оптушанской средней общеобразовательной школе.

Рассмотрев ходатайство главы Орловского муниципального округа, депутаты приняли решение о проведении опроса граждан. Пройдет он в период с 17 по 26 марта 2026 года. Время проведения опроса: с 8.00 до 19.00. Интервьюеры должны пройти по домам. Минимальная численность жителей деревень Становое, Казначеево, Ивановское и Золотилова, при которой опрос будет признан состоявшимся, установлена в количестве 209 человек.

Депутаты также утвердили официальную формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан: «Согласны ли Вы с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27 д. Становое» Орловского муниципального округа Орловской области в форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Оптушанская средняя общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа Орловской области?».

Местным жителям предстоит заполнить опросные листы, форма которых также утверждена депутатским корпусом. Каждый житель, участвующий в опросе, имеет только один голос. Опрашивать будут только тех жителей, которые обладают избирательным правом. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. На основании полученных результатов будет составлен общий протокол, который затем представят окружным депутатам. В решении депутатского корпуса сказано, что сведения о результатах опроса подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном интернет-сайте Орловского муниципального округа.

Ранее уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова в своем докладе отметила, что вопрос общедоступности образования в сельской местности требует изучения и реагирования. По ее данным, в 2025 году в регионе было реорганизовано три общеобразовательные организации в сельской местности: одна организация была ликвидирована, а две оставшиеся были превращены в филиалы других школ.

ИА “Орелград”