Резкий рост зарплат зафиксировали в Орловской области

В декабре 2025 года она увеличилась фактически на треть.

Впрочем, подобные скачки традиционно фиксируются в конце года, когда многие работники получают различные годовые бонусы и «13-ю зарплату». По данным Орелстата, в декабре 2025 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орловских организаций составила 85 216 рублей. В ноябре 2025 года она составляла 63 053 рубля. Таким образом, в декабре зарплата увеличилась на 35,2 процента по сравнению с ноябрем.

Выросла она и по сравнению с декабрем предыдущего года, но на более скромные 8,7 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2025 года выросла по сравнению с декабрем 2024 года на 3,3 процента. К слову, в прошедшем году статистики четырежды фиксировали сокращение уровня номинальной зарплаты по отношению к показателям предыдущего месяца, но по сравнению с показателями предыдущего года зарплата неуклонно росла.

Ситуация в разрезе отраслей по-прежнему характеризуется заметной дифференциацией. На первой строчке рейтинга по уровню зарплат остались специалисты финансовой и страховой деятельности, чья средняя номинальная начисленная заработная плата в декабре 2025 года составила 148 586 рублей. На второе место поднялись работники сферы государственного управления, которые до этого на протяжении нескольких месяцев не попадали даже в топ-5. Но в декабре чиновникам в среднем было начислено по 133 619 рублей заработной платы, что позволило им совершить рывок в рейтинге.

В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве средний номинальный заработок в отчетном месяце достиг 100 672 рублей, в области информации и связи – 99 578 рублей, в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 86 351 рубль, в сфере обрабатывающих производств – 83 719 рублей, в сфере транспортировки и хранения – 81 388 рублей, в сфере образования – 76 047 рублей.

В хвосте рейтинга оказалась сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром – 74 091 рубль, сферы здравоохранения и социальных услуг – 71 610 рублей, оптовая и розничная торговля – 68 917 рублей, строительство – 60 759 рублей, сфера предоставления прочих видов услуг – 53 731 рубль, сфера деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 45 081 рубль. В Орелстате также отметили, что в Орловской области по состоянию на конец января 2026 года отсутствует просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

ИА “Орелград”