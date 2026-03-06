Чиновники объяснили, почему не будет нового моста к Гати

Перспективы озвучили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области.

Мост на Гать регулярно затапливает в половодье. Чтобы добраться в Орел, приходится ехать через Становой Колодезь – крюк десятки километров. На данную проблему в 2023 году обратил внимание губернатор Андрей Клычков. Он поручил проработать возможность строительства нового моста. В 2024 году установили примерные масштабы реконструкции: предварительно изготовление ПСД оценили в 20 миллионов рублей, сами работы – в 600 миллионов. В 2026 году на запрос «Орелграда» поступил более радикальный ответ. Проведение реконструкции невозможно, заявили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

«В случае проведения работ по реконструкции мостовое сооружение должно иметь габарит – Г 10+2×1,50 (ширина проезжей части 7 м, полосы безопасности 2×1,5 м, тротуары 2х1,5 м) с нормативной нагрузкой А – 11, Н – 14, предварительная продольная схема 33×4,0м, длина 132,00 м. В связи с изменением габаритов необходимо реконструировать подходы не менее 250 м с каждой стороны, а из-за стесненных условий (полоса отвода до 27 м) необходимо устройство подпорных стенок. Проведение реконструкции невозможно ввиду отсутствия земельного участка, необходимого для реализации проекта. Более того, реконструкция потребует полного закрытия движения транспорта, что на сегодняшний день является крайне нецелесообразным решением».

Всепогодный проезд по существующему мосту обеспечивается круглогодично, напомнили нам. Однако ввиду того, что он низководный, в периоды интенсивного снеготаяния «возможно кратковременное подтопление».

«В случае весеннего половодья предусмотрен альтернативный объезд по маршруту

Гать – Лаврово – Поваляевы Дворы – Становой Колодезь – Орел».

