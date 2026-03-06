Матерям бойцов СВО вручили награды

6.3.2026 | 9:26 Новости, Общество

Медаль создана как символ благодарности за невидимый, но колоссальный труд.

Орловское региональное отделение ЛДПР провело церемонию награждения партийными медалями «Мать солдата». Они – дань уважения женщинам, чьи сыновья стоят на страже интересов страны. За каждым стоит семья. А в воспитании мужчины, способного защитить себя и близких, большая роль именно у матери.

Руководитель социального блока общественной приемной ЛДПР в Орловской области Юлия Айданова отметила, что эти женщины прошли через главное испытание — ожидание.

«Нет ничего сложнее, чем ждать своего ребенка, не зная, как он, но при этом находить в себе силы жить дальше, работать, поддерживать невесток и внуков, писать письма на фронт».

Юлия Айданова  подчеркнула, что героизм мужчин ценят, а материнский подвиг видят и уважают.

В орловском отделении ЛДПР отметили, что регулярно оказывают помощь семьям мобилизованных и военнослужащих, стараясь окружить заботой тех, кто приближает Победу.

