В Орле на 10 лет сдадут в аренду землю под светодиодные экраны

Арендатора ищут областные власти.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области начал прием заявок на участие в электронном аукционе, открытом по составу участников. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Орла. Первый лот – это отдельно стоящая рекламная конструкция типа «светодиодный экран» на пересечении улиц Полесской и Генерала Родина. Стартовая цена составляет 113 400 рублей – таков размер ежегодной арендной платы.

Второй лот представляет собой светодиодный экран на пересечении улиц Генерала Родина и Колхозной, его начальная цена установлена в размере 243 500 рублей. Аукцион проводится областным департаментом потому, что еще в 2021 году был принят региональный закон № 2717-ОЗ «О перераспределении полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Орловской области».

При этом собственником объектов недвижимости, к которым будут крепиться светодиодные экраны, является орган местного самоуправления, то есть мэрия областной столицы. А земельные участки, на которых размещаются рекламные конструкции, находятся в постоянном бессрочном пользовании у МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Участников и победителей торгов организаторы определят в апреле текущего года.

«Организатор торгов не несет ответственности за риск неблагоприятных последствий использования мест размещения рекламных конструкций иными конструкциями, – следует из извещения департамента. – Ответственность за невозможность установки рекламной конструкции в определенном месте несет орган местного самоуправления как владелец объекта недвижимости и разработчик соответствующей «Схемы размещения рекламных конструкций».

На региональном рынке наружной рекламы в настоящий момент представлены юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как на территории Орловской области, так и на территории других регионов. Всего на рынке работают 23 представителя рекламного бизнеса, в том числе их аффилированные лица, 18 из них зарегистрированы на территории региона. Все компании представляют собой частный бизнес.

Напомним, что Федеральным законом от 23 апреля 2024 года № 98-ФЗ на органы местного самоуправления была возложена обязанность пролонгации действующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных до 1 января 2024 года. Продлевать действие таких договоров они обязаны на 10 лет, без проведения торгов. Практика уже показала, что указанное изменение федерального законодательства повлекло за собой снижение уровня конкуренции в сфере наружной рекламы.

