Прораб осужден за смертельное нарушение правил безопасности

На объекте в Орле погибли двое рабочих.

18 сентября 2024 года при строительстве дороги по улице Витольда Почернина произошло обрушение грунта в траншею. Погибли два человека, еще трое получили тяжкий вред здоровью. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности. Ответственный сотрудник не организовал производство земляных работ должным образом, не контролировал их проведение, не принял мер по защите коллег от опасных производственных факторов.

Суд признал прораба строительной организации виновным по ч. 3 ст. 216 УК РФ. Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Напомним, третий выезд из Зареченского микрорайона торжественно открыли в конце 2025 года.

ИА “Орелград”