На благо земляков. Как в Хотынецком районе заботятся о будущем

Уже четыре года Хотынецкий район живёт в особом ритме: здесь плетут сети, собирают посылки и провожают грузы «за ленточку» с той же регулярностью, с которой встречают рассветы над Орловским полесьем.

Глава района Евгений Никишин лично выезжает к бойцам. В эксклюзивном интервью он рассказал, чем сегодня живёт район, как загорелась идея «Света памяти» и почему даже в такое непростое время здесь находят место для мирных побед.

Тонны добра

С первых дней специальной военной операции Хотынецкий район включился в работу. Предприниматели, педагоги, школьники, пенсионеры, православные приходы — все стали одним большим волонтёрским корпусом.

«Помню одну из первых доставок, — рассказывает Евгений Евгеньевич. — Учитывая возможности глубинной скважины в посёлке Жудерский, мы направили бойцам 9 тонн чистой питьевой воды в пятилитровых ёмкостях. Только на погрузку ушло несколько часов. Вода присутствует практически в каждой отправке».

Сегодня волонтёры образовательных организаций регулярно проводят акции по сбору гуманитарной помощи. Стало доброй традицией к праздникам готовить письма и открытки от школьников и воспитанников детсадов.

«Нас особенно радует, когда бойцы сами забирают груз, предварительно уведомив о своем визите, — говорит глава. — Один из недавних случаев: прихожане храма Святителя Николая, узнав о предстоящем приезде военнослужащих, за два дня собрали 600 кг груза. Только банок с консервацией принесли 260 штук!»

В магазинах ПОСПО «Гермес» и в аптеках стоят корзины добра с плакатом «Помоги солдату». Результат — десятки коробок с медикаментами и продукты на сотни тысяч рублей уже в войсках.

Одна из волонтёрских групп уже не первый год активно занимается изготовлением марлевых кровеостанавливающих салфеток для госпиталей. В этой работе участвуют и пенсионеры, и школьники. А пчеловоды регулярно передают в зону СВО большие партии мёда.

Сам глава района постоянно выезжает «за ленточку». В одну из таких поездок он передал бойцам свой личный автомобиль, а на средства, собранные коллективом администрации, приобрели резину на «УАЗ».

«Чаще всего едем в часть, где служат наши земляки, — поясняет Никишин. — Спрашиваем, что необходимо, и стараемся собрать по максимуму. В прошлые разы просили тёс, металлическую сетку. В последний — дизельный генератор, тепловые пушки, кабель…»

Кроме того, делегации района не раз посещали подшефное поселение в ЛНР. Туда доставили насосные станции, компьютерную технику и стройматериалы.

Не забывают и о семьях участников СВО. Для них — новогодние подарки детям, поздравления мам и жён с 8 Марта, продуктовые наборы. Для ребят организуют «сладкий стол» с песнями и конкурсами.

Свет для героев

Заботой о тех, кто сегодня на передовой, дело не ограничивается. Глава района уверен: важно помнить и о героях прошлого. Поэтому здесь стартует патриотический проект Олега Карпикова «Свет памяти», который уже реализован на других территориях Орловской области — в Троснянском, Глазуновском и Болховском районах. Впервые об этом задумались два года назад, когда в райцентре капитально ремонтировали воинское захоронение.

«Тогда установили электрическую опору и вмонтировали фонари в брусчатку, — вспоминает Евгений Евгеньевич. — Фигура солдата на постаменте заиграла по-новому».

Меценат Олег Карпиков предложил продолжить акцию «Свет памяти» на хотынецкой земле.

«Наверное, каждый человек на протяжении жизни должен думать о малой и большой родине, — говорит Олег Владимирович. — Примерно год назад я предложил главе одного из сельских поселений в Троснянском районе почтить память захороненных там бойцов — зажечь Вечный огонь и осветить братское захоронение. Мы шли к этому около полугода. А потом подумал: почему бы не продолжить? Чтобы и другие братские могилы в Троснянском, Глазуновском, Болховском, других районах, а может, и по всей Орловской области, и по всей стране вышли из ночной тени».

Важно, что автономное освещение не потребует бюджетных средств.

В первую очередь оборудуют захоронения у дорог и в людных местах. Всего в районе 28 больших братских захоронений, некоторые с сотнями погибших. Есть и одиночные могилы.

«Воинские захоронения называют братскими, и это правильно, — говорит Никишин. — В них лежат защитники Отечества из всех республик СССР, люди разных национальностей. Думаю, не случайно Президент объявил текущий год Годом единства народов России. Благодаря единству мы побеждали врага и побеждаем сейчас».

Память для главы — не абстрактное понятие.

«Это живое слово. Ведь почти в каждой семье есть свои герои, — продолжает он. — Мы помним тех, кто отдал жизнь в годы Великой Отечественной, в других конфликтах. И сегодня продолжаем терять бойцов. Но уверен: потомки сохранят память о каждом, кто отдал жизнь за Отечество. Поэтому так важно то, что делает Олег Владимирович. Его неравнодушие, его искреннее желание сохранить память о павших героях — это поступок настоящего патриота, человека с большим и добрым сердцем».

Сотрудничество с Олегом Карпиковым дало и другой результат — появилась дополнительная возможность обеспечивать бойцов необходимой защитой от дронов — маскировочными сетями. Меценат помог финансово, местные умельцы изготовили станок, закупили материалы. Теперь сети уходят в зону СВО регулярно. Кстати, Олег Владимирович уже и сам трижды вместе с главой района выезжал «за ленточку».

Хлеб, дороги, дети

Хотынецкий район — сельскохозяйственный. Здесь растят урожай, укрепляют материальную базу и создают достойные условия для работников.

«Урожайность держится на очень высоком уровне, совершенствуется агротехника, повышается оплата труда…» — перечисляет Никишин.

В районе успешно работает Хотынецкий пищекомбинат. По отзывам губернатора Андрея Клычкова, хотынецкий хлеб — один из лучших в области.

Муниципалитет активно участвует в областных и федеральных программах, нацпроектах. В большинстве школ открыты «Точки роста» с современным оборудованием. Сейчас завершается ремонт Хотынецкой школы — на это выделено более 100 миллионов рублей.

Детская школа искусств получила музыкальные инструменты, мебель и учебные пособия на три миллиона, капитально отремонтирована библиотека, новое оборудование поступило в краеведческий музей.

«У нас талантливые дети, — с гордостью говорит глава. — Они привозят награды с международных и всероссийских конкурсов, поступают в престижные вузы».

В районе открылся семейный МФЦ, построен новый ФАП, оборудована площадка ГТО. Благоустроены более 20 дворов, на десятках домов заменены кровли. Меняются и общественные пространства. Но главная гордость — дороги.

«В прошлом году завершили ремонт улицы Ленина, главной в райцентре. Люди ждали этого много лет. Потратили около 20 миллионов. Если раньше ремонтировали только центр, теперь сельские дороги обновляем ежегодно. Обращения от населения продолжают поступать уже с самых отдалённых улиц и переулков. Конечно, такого активного движения вперёд не бы b6c ло бы без всесторонней финансовой помощи из федерального и областного бюджетов, благодаря нацпроектам», — признаётся Евгений Никишин.

Визитная карточка района — нацпарк «Орловское полесье». Сюда приезжают 150 тысяч туристов в год. А фольклорный праздник «Троицкие хороводы» собирает до 40 тысяч гостей.

«Живёт район обычной жизнью, преодолевая трудности, потери, радуясь успехам, — подводит итог Никишин. — И помощь бойцам продолжим оказывать столько, сколько потребуется».

P.S. Когда готовился материал, стало известно, что очередная партия гуманитарного груза из Хотынецкого района уже в пути. В ней — то, о чём просили сами бойцы: инструменты, тёплые вещи и, конечно, письма от детей. Те самые, которые согревают лучше любой тепловой пушки.

