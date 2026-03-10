В Орле территория «пятидесятников» может вырасти почти вдвое

10.3.2026 | 7:33 Новости, Строительство

На публичные слушания вынесено перераспределение земли.

Геоинформационный портал

Пятидесятники —  одно из направлений протестантизма. Церковь Божия «Воскресение» находится в Орле между улицами Ляшко и Орджоникидзе (за бывшим ДК «Железнодорожников»). Религиозная организация обратилась с предложением о перераспределении земельного участка с кадастровым номером 57:25:0030514:246 (находится в частной собственности, предназначен для осуществления религиозных обрядов) с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности. По замыслу местной религиозной организации Орловская Евангельская Христианская Церковь Божия «Воскресение», надел должен вырасти с 1,2 тыс. кв. м до 2 тыс. кв. м.

4 марта мэр Орла распорядился о проведении публичных слушаний. Увидеть проект, подлежащий рассмотрению, можно в администрациях теруправлений и в здании управления градостроительства. Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 12 марта. Начало в 16:20 (г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 7).

ИА “Орелград”


