На Орловщине интернет должен прийти ещё в 39 малонаселённых пунктов

10.3.2026 | 13:15 Новости, Общество

Таковы планы на текущий год.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

О них сообщили на заседании в областной администрации. Работа ведётся в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

«По итогам голосования, проведённого в 2025 году, в квоту на строительство сооружений связи в Орловской области на 2026 год вошли 39 населенных пунктов», – пояснили в региональном правительстве.

Ранее, с 2021 по 2025 годы, в рамках данного проекта в Орловской области построили 190 базовых станций. Это позволило получить доступ к мобильной связи и интернету примерно 42 тысячам человек.

На днях на портале госуслуг стартовало голосование по выбору малочисленных (от 100 до 1000 жителей) населённых пунктов, где такие станции должны будут открыться в 2027-м году. До 2030-го года интернет должен прийти во все деревни и сёла нашего региона с населением от 100 до 500 человек.

ИА «Орелград»


