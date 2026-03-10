Орёл упал в рейтинге по строительству нового жилья

За год наш город потерял восемь позиций.
Результаты исследования, проведённого «РИА Рейтинг», публикует «РИА Новости».
Эксперты сравнили соотношение общей площади строящихся квартир к числу жителей городов. Анализировались данные по 100 крупным населённым пунктам России на начало текущего года.
В Орле такое соотношение составило 0,89 на одного человека. Наш город занял 59 место.
Такие же результаты демонстрируют Владимир и Челябинск. В лидерах — Краснодар, Тюмень и Майкоп. В конце списка оказались Новокузнецк, Нижний Тагил и Саратов.
По данным аналогичного рейтинга на начало 2025-го года Орёл занимал 51 место.
