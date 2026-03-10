Орёл приравняли к Ставрополю

Наш город внезапно выбился в лидеры по качеству жизни – в сфере образования.

Столица Орловщины заняла лидирующие позиции в соответствующем рейтинге «ВЭБ.РФ».

Государственная корпорация развития обновила данные в комплексном «Индексе качества жизни». Орёл оказался в лидерах в категории «Образование и развитие». Соответствующий индекс города составил 78,81 балла (при среднем показателе по данному кластеру в 53,89).

Так, по мнению составителей рейтинга Орёл превышает средние показатели по обеспеченности студентов вузов и СПО общежитиями, доле детей (от пяти лет), которые занимаются в школах искусств, а также по среднему баллу ЕГЭ. Отметим, что для расчёта брались не самые свежие данные — за 2022-й и 2023-й годы.

Также в данной категории лидерами стали Ставрополь и Верхняя Пышма.

ИА «Орелград»