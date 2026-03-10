Орловец поучаствовал в отправке 300 грузов на СВО

10.3.2026 | 16:13 Новости, СВО

Его отметили почётной грамотой губернатора.

Фото: Пресс-служба Администрации Орла

Грамоту вручили директору ООО «Альтаир» Александру Кривогину. Это произошло в Администрации Орла.

При его участии на СВО отправлено около 300 гуманитарных грузов. Военнослужащие получали необходимое оборудование, экипировку, другие вещи, нужные для выполнения поставленных задач.

«Мы благодарим каждого, кто участвует в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов», — отметил заместитель мэра Орла Сергей Никулин.

ООО «Альтаир» зарегистрировано в 2015 году. Организация занимается арендой недвижимости, а также другими видами деятельности.

ИА «Орелград»


