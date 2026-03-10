С тулячки в пользу орловца взыщут 240 тысяч

10.3.2026 | 16:33 Криминал, Новости

На счёт женщины перечислили средства, похищенные мошенниками.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Права нашего земляка защитила Новосильская межрайонная прокуратура. Она направила в суд соответствующий иск. Требования удовлетворили.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – указали в ведомстве.

Само преступление произошло в августе и сентябре минувшего года. Мошенники ввели орловца в заблуждение, рассказав о якобы положенных ему выплатах.

В итоге мужчина перевёл на указанный ему счёт 240 тысяч рублей. Как установило следствие, реквизиты принадлежали жительнице Тульской области.

Деньги решили взыскать как «неосновательное обогащение».

ИА «Орелград»


