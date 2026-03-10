В Орле в доме на Московской осыпается балкон

Соответствующие снимки появились в соцсетях.
Негативные явления замечены на доме №24 (он располагается по соседству с гостиницей «Орёл» и остановкой общественного транспорта). Ранее сообщалось, что в 2024 здесь отремонтировали кровлю.
В 2025 глава Регионального фонда капитального ремонта Владимир Слизовский рассказал, что контракт с компанией, которая должна была привести дом в порядок, расторгнут. При этом уточнялось, что разработана ПСД на ремонт фасада здания.
«Ремонтировать начнём, успеть его сделать на 100% в этом году – вряд ли», – указал Владимир Слизовский.
Снимки осыпавшегося балкона опубликовало сообщество «Инцидент | Орёл» «ВКонтакте».
ИА «Орелград»