В Орле в доме на Московской осыпается балкон

10.3.2026 | 15:29 ЖКХ, Новости

Соответствующие снимки появились в соцсетях.

vk.com/orel_onlain

Негативные явления замечены на доме №24 (он располагается по соседству с гостиницей «Орёл» и остановкой общественного транспорта). Ранее сообщалось, что в 2024 здесь отремонтировали кровлю.

В 2025 глава Регионального фонда капитального ремонта Владимир Слизовский рассказал, что контракт с компанией, которая должна была привести дом в порядок, расторгнут. При этом уточнялось, что разработана ПСД на ремонт фасада здания.

«Ремонтировать начнём, успеть его сделать на 100% в этом году – вряд ли», – указал Владимир Слизовский.

Снимки осыпавшегося балкона опубликовало сообщество «Инцидент | Орёл» «ВКонтакте».

vk.com/orel_onlain

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU