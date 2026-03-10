Садовые товарищества газифицируют в Орловской области

До 2030 года планируется газифицировать более 30 СНТ.

В Орловской области в период до 2030 года планируется догазификация 33 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и 138 домовладений. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Росреестра. В ведомстве напомнили, что в 2021 году в России стартовала масштабная программа социальной догазификации. Участвует в ней и Орловская область. В ее рамках простые жители могут бесплатно провести газ до границ своих участков. В первое время программа распространялась только на личные домовладения, но в апреле 2024 года ее расширили.

Именно тогда в программу были включены садовые товарищества. По данным Росреестра, на текущий момент в Орловской области в рамках программы догазификации заключено уже 188 договоров о подключении домовладений, расположенных на территориях СНТ, к газовым сетям. Газ уже пущен в 48 таких домовладений. Прием заявок от населения продолжается, тем более что потенциал довольно большой.

«Начиная с 2024 года осуществлен государственный кадастровый учет и регистрация прав в отношении 1883 объектов сетей газораспределения. В отношении 154 объектов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены изменения в связи с признанием садовых домов жилыми», – отметила и.о. руководителя Управления Росреестра по Орловской области Элина Козлова.

В ведомстве пояснили, то для участия в программе необходимо соблюдение нескольких условий. Прежде всего, СНТ должно находиться в границах газифицированного населенного пункта, либо программа газификации должна предусматривать строительство газовых сетей до границ СНТ. Право собственности на земельный участок и жилой дом должно быть зарегистрировано. Оформить свои права на землю, если участок предоставлен до 30 октября 2001 года, и дом можно в упрощенном порядке по «дачной амнистии», которая действует до 1 марта 2031 года.

«В этом случае для оформления права собственности на участок к заявлению на государственную регистрацию потребуется представить любой документ, который подтверждает права на него, например, акт органа власти о предоставлении земельного участка, – уточнили в региональном Управлении Росреестра. – Если на участке находится садовый дом, то его следует перевести в жилой. Для регистрации права собственности на жилой дом нужен технический план, подготовленный кадастровым инженером, и документы о правах на землю».

ИА “Орелград”