В Орле Росимуществу передали 19 бесхозных беспилотников

10.3.2026 | 11:46 Важное, Новости, СВО

Передача состоялась в Управлении ФСБ по Орловской области.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе УФСБ, сотрудники управления изъяли данные беспилотные летательные аппараты в ходе оперативных и разыскных мероприятий. По инициативе спецслужбы суд признал их бесхозяйными и обратил в государственную собственность.

Беспилотники передали представителям Межрегионального территориального управления Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Планируется, что БПЛА направят в зону специальной военной операции.

Уточняется, что речь идёт о беспилотниках марки DJI Mavic.

