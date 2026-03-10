В Орле Росимуществу передали 19 бесхозных беспилотников

Передача состоялась в Управлении ФСБ по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ, сотрудники управления изъяли данные беспилотные летательные аппараты в ходе оперативных и разыскных мероприятий. По инициативе спецслужбы суд признал их бесхозяйными и обратил в государственную собственность.

Беспилотники передали представителям Межрегионального территориального управления Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Планируется, что БПЛА направят в зону специальной военной операции.

Уточняется, что речь идёт о беспилотниках марки DJI Mavic.

ИА «Орелград»