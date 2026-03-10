Стартовал второй этап конкурса по выбору бренда Орловщины

10.3.2026 | 11:00 Новости, Общество

Жителям региона предлагают выбрать из 49 вариантов.

Фото: орёл.рф

Именно столько текстовых описаний возможных будущих брендов поступило на первом этапе конкурса. Как уточнили в Департаменте по проектам развития территорий Орловской области, авторы данных предложений представляют восемь разных регионов.

Ознакомиться с предложенными вариантами областного бренда можно здесь, а проголосовать (за любые три) — на портале государственных услуг.

Голосование продлится с 10 по 20 марта.

Оно проводится в рамках «Второй проектной онлайн-мастерской Открытого конкурса на лучший бренд Орловской области». Первая онлайн-мастерская состоялась в минувшем году осенью. В ней приняли участие 8085 человек, которые представили 54259 точек зрения по 15 различным вопросам.

ИА «Орелград»


