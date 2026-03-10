В Орле представят книгу священника

Работа протоиерея Владимира Герченова посвящена важнейшим духовным вопросам.

Книга носит название «Всегда вместе. Литургия в жизни и Жизнь в Литургии». Как рассказали в Орловской митрополии, на её страницах автор рассказывает о своём видении духовного пути христианина, смысле православных таинств, отношениях между Богом и человеком.

Владимир Герченов – благочинный храмов Мценского округа, а также настоятель Троицкого храма Мценска. Он служит православной церкви уже 35 лет.

Презентация книги состоится 21 марта в 13 часов в Областной библиотеке имени Бунина.

