В Орле представят книгу священника

Работа протоиерея Владимира Герченова посвящена важнейшим духовным вопросам.
Книга носит название «Всегда вместе. Литургия в жизни и Жизнь в Литургии». Как рассказали в Орловской митрополии, на её страницах автор рассказывает о своём видении духовного пути христианина, смысле православных таинств, отношениях между Богом и человеком.
Владимир Герченов – благочинный храмов Мценского округа, а также настоятель Троицкого храма Мценска. Он служит православной церкви уже 35 лет.
Презентация книги состоится 21 марта в 13 часов в Областной библиотеке имени Бунина.
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»