На Орловщине 11 собственникам сельхозземель доначислят налоги

10.3.2026 | 11:26 Закон и порядок, Новости, Экономика

Они не использовали участки по назначению.

Нарушения выявило региональное управление Россельхознадзора — в течение минувшего года. К настоящему моменту ведомство направило информацию о данных собственниках земельных участков сельскохозяйственного назначения в налоговую службу.

Уточняется, что общая площадь таких земель составила около 241 гектаров.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения облагаются налогом по льготной ставке — 0,3% от их кадастровой стоимости. Однако в подобных случаях ставка вырастает в пять раз — до 1,5% от кадастровой стоимости.

Так, в 2024-м году в Орловской области ФНС доначислила таким собственникам сельхозземель около 2 миллионов рублей налогов.

