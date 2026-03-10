В Орле применили новый метод борьбы с бесплодием

10.3.2026 | 10:33 Медицина, Новости

Его осваивают в больнице имени Семашко.

Фото: vk.com/bsmpsemashko

Речь идёт о лечении мужского бесплодия методом эмболизации — при возникновении варикоцеле. Как напомнили в соцсетях учреждения, так называется «расширение вен семенного канатика, затрудняющее отток крови от яичек». Оно схоже с варикозной болезнью ног. Нередко варикоцеле встречается у мужчин молодого возраста.

Эмболизация — малоинвазивная операция, позволяющая врачам сэкономить время и минимизировать травматичность, а также сделать лечение более эффективным.

«Через небольшой прокол в бедренной вене вводится тонкий катетер, который под контролем рентгена продвигается к поражённым венам. Затем в них вводятся эмболизирующие вещества (или устанавливаются спирали), что приводит к закупорке расширенных вен и перенаправлению кровотока к здоровым участкам», – рассказал главный врач больницы Павел Сергеев.

Как указал Сергеев, в больнице Семашко метод эмболизации применили для лечения варикоцеле впервые.

