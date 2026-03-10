Цены на похороны в Орле могут вырасти на 30–40%

В МУП «РОУ» рассказали о последствиях возможной ликвидации муниципального ритуального предприятия.

Пост опубликован в соцсетях. Изменение организационно-правовой формы МУП «РОУ» является обязательным требованием федерального законодательства. Предприятие должно быть либо реорганизовано, либо ликвидировано. Администрация города Орла ранее предложила Горсовету реорганизовать МУП в ООО, однако этот вариант был отклонен. В связи с этим рассмотрение вопроса о ликвидации предприятия назначено судом на 11 марта.

В МУПе отметили, что затраты на реорганизацию составили бы около 0,5 млн рублей, что значительно ниже расходов на ликвидацию, которая потребует выделения из городского бюджета порядка 30–35 млн рублей. Эти средства пойдут на погашение текущих задолженностей, выплаты сокращаемому коллективу из 60 человек (со средней зарплатой 45 000 рублей) и прочие расходы.

В предприятии подчеркнули, что ликвидация МУП «РОУ» повлечет за собой серьезные последствия для жителей Орла. На протяжении более 80 лет предприятие выступает стабилизатором цен на рынке ритуальных услуг: частные организации ориентируются на его расценки, что сдерживает рост цен. В настоящий момент средняя стоимость похорон в МУП составляет 45–50 тысяч рублей. По прогнозам организации, после ее ликвидации цены на похороны в регионе могут вырасти на 30–40% и к 2027 году достигнуть 100 тысяч рублей.

Кроме того, МУП «РОУ» берет на себя захоронение умерших, не имеющих родственников, компенсируя затраты из расчета около 8 тысяч рублей. Частные организации вряд ли согласятся работать за такую сумму по 44-ФЗ, что приведет к длительному нахождению тел в моргах.

Особое внимание в МУП уделили захоронению погибших участников СВО, в том числе не имеющих родственников, — эту функцию предприятие выполняет за свой счет.

Также организация отвечает за уборку кладбищ города, что позволило сократить количество жалоб. МУП самостоятельно зарабатывает средства на свое существование, участвуя в аукционах по благоустройству. В 2024 году сотрудники предприятия занимались очисткой реки для открытия фонтана «Крылья Орла», а в 2025-м проводили выпиловку аварийных деревьев, строили контейнерные площадки и выполняли работы по наказам избирателей. В МУП «РОУ» подчеркнули, что предприятие не только справляется с основными задачами, но и выполняет важные социальные функции.

«В общем, последствия при ликвидации МУП РОУ для всех жителей города Орла (читай избирателей) достаточно серьёзные. Вполне возможно вышеуказанная информация убедит уважаемых депутатов из Орловского городского Совета народных депутатов принять правильное и взвешенное решение о реорганизации предприятия, с заботой о городе Орле в целом и о каждом избирателе в частности», – указано в публикации.

