Игорь Петчин возглавил здравоохранение Вологодской области

Пока что бывший орловский чиновник занимает должность на правах исполняющего обязанности.

Об этом сообщил губернатор этого региона Георгий Филимонов. Петчин назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Вологодской области. Ранее его кандидатуру согласовал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Основная цель состоит в повышении качества и доступности медицинских услуг», – уточнил Филимонов.

Напомним, что в Орловской области Игорь Петчин работал с 2022 по 2023 годы. До этого он занимал должность главного врача Архангельской областной клинической больницы.

ИА «Орелград»