Игорь Петчин возглавил здравоохранение Вологодской области

11.3.2026 | 16:05 Медицина, Новости

Пока что бывший орловский чиновник занимает должность на правах исполняющего обязанности.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Об этом сообщил губернатор этого региона Георгий Филимонов. Петчин назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Вологодской области. Ранее его кандидатуру согласовал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Основная цель состоит в повышении качества и доступности медицинских услуг», – уточнил Филимонов.

Напомним, что в Орловской области Игорь Петчин работал с 2022 по 2023 годы. До этого он занимал должность главного врача Архангельской областной клинической больницы.

ИА «Орелград»


