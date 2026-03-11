В «Орловское полесье» вернулись серые цапли

Пока замечены три особи.
Об этом сообщается в соцсетях национального парка.
Как пояснили представители «Полесья», колония этих птиц существует в парке уже около 20 лет. Каждый год серые цапли улетают на юг, а весной возвращаются в Орловскую область.
Возвращение всегда начинается с нескольких особей. Цапли «выясняют отношения», споря из-за гнёзд, а затем начинают ремонтировать их. На одном дереве могут гнездиться несколько таких птиц.
Как пояснили в парке, в «Орловском полесье» для серых цапель есть всё необходимое — в том числе водоёмы, богатые различной живностью. Именно она составляет основной рацион птиц. В частности цапли активно питаются лягушками и рыбой.
ИА «Орелград»