На Орловщине задержали подозреваемого в продуманной краже шоколада

Чтобы похитить сладкий товар, 53-летний мужчина нашил дополнительные внутренние карманы.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Преступление произошло во Мценске. В одном из магазинов выявили исчезновение большого числа плиток шоколада. Общая стоимость исчезнувшего товара составила около 9 тысяч рублей.

Работники магазина просмотрели записи с видеокамер. На одну из них попал посетитель, который раскладывал шоколад по внутренним карманам верхней одежды. После этого представители торговой организации обратились в полицию.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался местный житель 1973-го года рождения.

«Гражданин подготовился к противоправному визиту в магазин: он нашил дополнительные внутренние карманы, чтобы спрятать в них неоплаченный товар», – отметили в пресс-службе УМВД.

В отношении орловца возбуждено дело о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»