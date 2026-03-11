Орловчанке не удалось обжаловать приговор по незаконным выплатам

Женщина незаконно получила «чернобыльских» на 640 тысяч рублей.

К такому выводу пришёл Залегощенский районный суд. Орловчанка была прописана в зоне с льготным статусом (по катастрофе на Чернобыльской АЭС), но фактически не проживала там. Тем не менее, она получала соответствующие выплаты на саму себя и на своих несовершеннолетних детей.

В итоге она облегчила бюджет на 640 тысяч. Женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к двум с половиной годам условно (с последующим испытательным периодом на аналогичный срок).

Орловчанка не согласилась с решением и попыталась обжаловать его. Однако Орловский областной суд оставил вердикт без изменений.

Об этом рассказали в прокуратуре нашего региона.

ИА «Орелград»