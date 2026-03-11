В орловских сузах пройдут дни открытых дверей

Будущих абитуриентов ждут в нескольких учреждениях.

В рамках мероприятий все желающие смогут ближе познакомиться с заведениями и педагогами, задать вопросы, а также принять участие в практических занятиях.

21 марта дни открытых дверей пройдут в Болховском педагогическом колледже (Болхов, Тургенева, 85, начало в 10 часов) и в Орловском техникуме технологии и предпринимательства имени Русанова (Орёл, Покровская, 8, начало в 11 часов).

28 марта в 10 часов аналогичные мероприятия проведут Мезенский педагогический колледж (Орловский муниципальный округ, село Плещеево, Школьная, 10-А) и Орловский автодорожный техникум (Орёл, Советская, 16).

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»