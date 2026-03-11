В реестр межмуниципальных маршрутов внесут новую остановку

Об этом сообщили в профильном орловском департаменте.

Реестр пополнит остановочный пункт «Электросети». Он находится во Мценском районе.

Здесь будут останавливаться автобусы, которые обслуживают маршруты №142 «Мценск – Протасово» и №396 «Мценск – Спасское – Протасово». Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Ранее в департамент поступило обращение местных жителей. После этого сотрудники учреждения «Организатор перевозок» проверили остановочный пункт на соответствие нормам и правилам.

ИА «Орелград»