В реестр межмуниципальных маршрутов внесут новую остановку

11.3.2026 | 11:00 Новости, Транспорт

Об этом сообщили в профильном орловском департаменте.

Реестр пополнит остановочный пункт «Электросети». Он находится во Мценском районе.

Здесь будут останавливаться автобусы, которые обслуживают маршруты №142 «Мценск – Протасово» и №396 «Мценск – Спасское – Протасово». Об этом рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Ранее в департамент поступило обращение местных жителей. После этого сотрудники учреждения «Организатор перевозок» проверили остановочный пункт на соответствие нормам и правилам.

ИА «Орелград»


