Движение электричек между Орлом и Курском изменится

12.3.2026 | 13:23 Новости, Транспорт

В график внесут временные изменения.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом предупредили в «Организаторе перевозок».

С 22 марта по 24 апреля поезд №6340 «Курск – Орёл» будет отбывать из центра соседней области в 19:02 и прибывать в столицу нашего региона в 21:59.

В период с 23 марта по 24 апреля поезд №6338, также связывающий Курск и Орёл, должен отправляться в 15:44 и приезжать на железнодорожный вокзал нашего города в 18:30.

Кроме того, с 24 марта по 25 апреля поезд №6333 «Орёл-Курск», который следует в обратном направлении, изменит время отбытия на 08:33 и время прибытия на 11:31.

«Организатор перевозок»

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU