Движение электричек между Орлом и Курском изменится

В график внесут временные изменения.

Об этом предупредили в «Организаторе перевозок».

С 22 марта по 24 апреля поезд №6340 «Курск – Орёл» будет отбывать из центра соседней области в 19:02 и прибывать в столицу нашего региона в 21:59.

В период с 23 марта по 24 апреля поезд №6338, также связывающий Курск и Орёл, должен отправляться в 15:44 и приезжать на железнодорожный вокзал нашего города в 18:30.

Кроме того, с 24 марта по 25 апреля поезд №6333 «Орёл-Курск», который следует в обратном направлении, изменит время отбытия на 08:33 и время прибытия на 11:31.

ИА «Орелград»