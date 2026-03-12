Орловское УМЧС опробовало в деле плавающий транспортёр

В Орле отработали спасение рыбаков на половодье.

Учения провело Управление МЧС России по Орловской области.

По легенде, из-за повышения температуры и выпадения осадков в регионе резко поднялся уровень воды. Сотрудники МЧС должны были «спасти» провалившихся под лёд рыбаков, а также просто местных жителей.

Мероприятие проводилось на озере «Светлая жизнь». Спасатели распилили лёд, выполнили задание, а затем отработали действия по откачке воды из низменных участков местности.

В свою очередь, бригада «Центра медицины катастроф» доставила «пострадавших» в медучреждения.

В учениях впервые принимал участие плавающий транспортёр управления. Он способен развивать скорость до 42 километров в час на суше и до 11 километров в час на воде. Техника предназначается для спасения и эвакуации людей и имущества.

Напомним, масштабные учения по борьбе с возможными последствиями весеннего половодья стартовали в Орле накануне.

ИА «Орелград»