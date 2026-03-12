В Орловской области попытаются предотвратить «песчаные бури»

Только «Дорожная служба» высыпала на трассы региона более 206 тысяч тонн смеси.

Губернатор Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований 12 марта поручил после таяния снега оперативно приступить к уборке. Зимой только «Дорожной службой» было высыпано на дороги 206 тысяч тонн песка. Весь он остается на трассах и тротуарах.

«Поэтому прошу, особенно по городским территориям, райцентрам, запланировать мероприятие по расчистке, чтобы мы с вами потом не ходили в песчаных бурях», – сказал Андрей Клычков.

Губернатор отметил, что в Орле алгоритм этой деятельности отработан. Остальным поручено планировать мероприятия. Также необходимо привести в порядок остановочные павильоны, въездные знаки по муниципалитетам, отметил губернатор.

ИА “Орелград”