Клычков поручил обезопасить орловцев, переплывающих затопленный мост

Губернатор Орловской области отметил необходимость дополнительного информирования и знаков.

Тему грядущего половодья обсудили на совещании с главами муниципальных образований 12 марта. Глава региона Андрей Клычков отметил, что всего неделя до наступления активной фазы снеготаяния и движения воды.

«По прогнозам у нас как раз после 20-х чисел начинается активная уже поводковая ситуация».

Андрей Клычков попросил обратить особое внимание на очистку прибрежной зоны. В случае подъема воды, «весь спил может пойти вниз по течению и просто забить все мосты и водопропускные трубы». Чтобы сложностей не было, нужно заранее подготовиться.

«По Гати мост подтопляемый традиционно, даже при меньших рисках, – отметил Клычков. – Ограждения, устройство барьеров по проезду – обеспечить безопасность прохождения. Ну и, зная наших людей, как не ограничивай, все равно будут пытаться переплыть на машине этот мост. Поэтому просьба боковые знаки поставить, чтобы у нас никто не нырнул с моста после снятия бокового ограждения».

Также дано поручение по объезду, чтобы маршрут был автоматически запущен, а жители проинформированы.

Напомним, от идеи строительства нового моста к Гати отказались.

ИА “Орелград”