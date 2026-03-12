«Зеленый квартал» стал победителем престижной премии «ТОП ЖК»

Жилой комплекс от ГК «ОДСК» одержал победу в престижной федеральной премии «ТОП ЖК».

ЖК «Зеленый квартал» победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Орловской области». В борьбе обошел десять конкурентов, впечатлив жюри, состоящее из ведущих экспертов строительной отрасли. Оценка проводилась по 133 критериям качества: от удобства транспортных развязок и безопасности – до архитектурной гармонии и развития социальной инфраструктуры.

Расположенный в микрорайоне Болховский, «Зеленый квартал» подтвердил звание «лучшего семейного комплекса». Здесь уже работает детский сад, строится школа, а рядом находятся поликлиника и больница. Но главное – это забота о людях: квартиры с готовой отделкой позволяют новоселам быстрее переехать в уютное гнездо, не тратя месяцы на ремонт.

Член правления ГК «ОДСК» Татьяна Борисова отметила заслуги всего коллектива группы компаний.

«Подобные конкурсы еще раз напоминают, что большая команда ОДСК трудится для людей, учитывая их потребности и запросы. И именно такие победы нас побуждают двигаться вперед и покорять новые вершины. Хочется выразить благодарность всем сотрудникам группы компаний, ведь любой наш проект – вклад каждого из них», – отметила Татьяна Борисова.

Конкурс, собравший более 1,5 тысяч участников со всей страны, еще раз доказал: Орловщина умеет строить качественно, красиво и по-семейному тепло.

