На «Троицких хороводах» устроят казачью вольницу

В регионе набирает темпы подготовка к народному празднику.

Орловский областной центр народного творчества на своей странице в соцсети напомнил о том, что в регионе набирает темпы IV Межрегиональный фестиваль «Орловская казачья вольница». В настоящий момент в заочном формате проводится отборочный этап. Заявки организаторы будут принимать до 12 апреля 2026 года включительно в электронном формате – заполнить специальную форму можно на сайте Центра. Церемония награждения и заключительный гала-концерт состоятся 31 мая 2026 года в рамках XXVI Международного фольклорного праздника «Троицкие хороводы».

Фестиваль «Орловская казачья вольница» организован при поддержке департамента культуры Орловской области в рамках реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, проведение фестиваля строится на принципах общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения участников.

Цели и задачи заключаются в популяризации и сохранении казачьей культуры, преемственности традиций и обрядов, патриотическом воспитании в духе казачьих традиций, создании позитивного образа российского казачества среди подрастающего поколения и казачьей молодежи, популяризации самобытного казачьего творчества. Кроме того, межрегиональный формат предполагает приобретение и обмен культурным опытом, общение со специалистами в сфере казачества, раскрытие новых творческих коллективов среди казаков и любителей казачьей культуры, формирование дружественных взаимоотношений и др.

По условиям в фестивале могут принимать участие представители казачьих коллективов субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь: творческие коллективы, хоры, ансамбли, отдельные исполнители от казачьих хуторских и городских обществ, творческие казачьи семьи, а также любительские коллективы, репертуар которых отражает казачью культуру России и Беларуси.

Номинаций всего две: «Казачий танец» и «Вокал». В конкурсный репертуар разрешено включать как традиционные казачьи песни, так и авторские произведения, но общая продолжительность номера не должна превышать 5 минут. Участников фестиваля оценят в четырех возрастных категориях: от 9 до 12 лет; от 13 до 17 лет; от 18 до 35 лет; 35 лет и старше. В программу конкурсного выступления организаторы рекомендуют включить фрагменты традиционных, народных, календарных и семейно-бытовых обрядов, а также народные игры, характерные для местной народно-певческой культуры.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»