Правила выделения субсидий НКО скорректировали

Срок заключения соглашения о субсидировании увеличен вдвое.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества». Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Согласно им информация о субсидиях теперь размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем доведения бюджетных ассигнований до департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

«Уточнено, что действующая редакция устава некоммерческой неправительственной организации представляется получателем субсидии в случае отсутствия соответствующих сведений на информационном ресурсе Министерства юстиции Российской Федерации в сети Интернет, – сообщают аналитики. – Соглашение с победителем конкурсного отбора получателей субсидии заключается в срок не позднее 20 рабочих дней со дня размещения итогов отбора на едином портале бюджетной системы, а не 10 рабочих дней, как было установлено ранее».

Как следует из информационно-аналитического доклада Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Орловской области, по состоянию на 30 июня 2025 в ведомственном реестре содержались сведения о 882 зарегистрированных орловских некоммерческих организациях. По сравнению с предыдущим годом их количество возросло на одну единицу. В реестр включены 430 общественных объединений (в том числе 22 региональных отделений политических партий, 92 профсоюзных организаций и 316 общественных организаций), 227 религиозных организаций, 31 казачье общество и 194 иных некоммерческих организаций.

В первом полугодии 2025 года при регистрации некоммерческих организаций не было выявлено организаций, цели и деятельность которых содержат признаки посягательства на основы конституционного строя, говорится в ведомственном докладе. За это же время Управлением Минюста было проведено 12 плановых проверок некоммерческих организаций и одна внеплановая проверка (по представлению Избирательной комиссии Орловской области).

Типичные нарушения: несоблюдение положений уставов некоммерческими организациями и неисполнение ими требований законодательства Российской Федерации об опубликовании предусмотренных форм отчетности и обеспечения доступности ознакомления с ними. Проверки показали, что отдельные положения уставов некоммерческих организаций противоречат действующему законодательству Российской Федерации. В первой половине 2025 года Управлением в адрес некоммерческих организаций было направлено 94 информационных письма о недопустимости нарушения законодательства РФ, содержащих рекомендации об их устранении.

ИА «Орелград»