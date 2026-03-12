Облсуд оставил в силе решение по асфальтовому заводу

12.3.2026 | 11:00 Новости, Общество

На выбросы в атмосферу жаловались жители Северного района Орла.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ранее, в ноябре минувшего года, районный суд обязал ООО «Жилстройиндустрия» устранить нарушения, связанные с загрязнением атмосферного воздуха, и провести мероприятия по очистке и обезвреживанию выбросов. Источником вредного воздействия являлась установка по производству асфальтобетонной смеси.

Компания не согласилась с такими выводами и попыталась обжаловать решение в областном суде. Однако там пришли к такому же вердикту, сообщает прокуратура Орловской области.

Иск подавало надзорное ведомство. Перед этим прокуратура провела проверку, реагируя на обращения жителей Орла.

Кроме того, ранее ООО «Жилстройиндустрия» привлекали к административной ответственности. Работу компании приостановили на 90 суток. ООО обращалось в суд, ходатайствуя о досрочном прекращении наложенного ограничения, но потерпело неудачу.

«Административное наказание исполнено через орган принудительного исполнения», – добавили в прокуратуре.

Согласно информации из открытых источников, ООО «Жилстройиндустрия» зарегистрировано в Туле. Компания работает с 2010-го года.

ИА «Орелград»


