В Орле ввели новые ограничения движения

12.3.2026 | 10:50 Новости, Транспорт

Это произошло сразу на нескольких участках.

www.google.com/maps

Они будут действовать до 15 марта.

Так, из-за ремонта канализационного коллектора вводятся ограничения на проезд по улице Правый берег реки Орлик (от Тургеневского моста до улицы Гагарина). Водителям предлагается объезжать участок по маршруту «Гостиная — Карачевская — 1-я Посадская».

Кроме того, по причине работ по шурфлению линий газовой трубы вводятся ограничения на Наугорском шоссе (от улицы Цветаева и до городской границы).

Орловских водителей просят учитывать эту информацию и планировать маршруты своего движения заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

www.google.com/maps

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU