В Орле ввели новые ограничения движения

Это произошло сразу на нескольких участках.

Они будут действовать до 15 марта.

Так, из-за ремонта канализационного коллектора вводятся ограничения на проезд по улице Правый берег реки Орлик (от Тургеневского моста до улицы Гагарина). Водителям предлагается объезжать участок по маршруту «Гостиная — Карачевская — 1-я Посадская».

Кроме того, по причине работ по шурфлению линий газовой трубы вводятся ограничения на Наугорском шоссе (от улицы Цветаева и до городской границы).

Орловских водителей просят учитывать эту информацию и планировать маршруты своего движения заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

ИА «Орелград»