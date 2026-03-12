В Орловском облсовете назвали главную проблему капремонта

На нормальную реализацию программы банально не хватает денег.

Круглый стол по теме «Системные проблемы функционирования жилищно-коммунального хозяйства: пути решения, эффективный контроль и единые стандарты качества» провел профильный комитет Орловского облсовета народных депутатов. Участие в его работе принял первый заместитель председателя регионального парламента Михаил Вдовин, а провел мероприятие зампред облсовета — председатель комитета по промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Кутенев.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, участники заслушали выступления представителей исполнительной власти региона о текущем положении в сфере ЖКХ и проблемных вопросах. Так, с основным докладом выступил руководитель регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин. Он напомнил, что в 2013 году была утверждена адресная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

Старт она взяла в 2014 году, а ее действие рассчитано по 2044 год. До этого же года правительство региона утвердило плановое повышение минимального размера взноса на капремонт, который платят собственники помещений в многоквартирных домах. Для каждого многоквартирного дома в региональной программе установлен трехлетний период, за который должен быть проведен капитальный ремонт.

«Основная проблема при планировании и проведении капремонта на сегодняшний день — низкая предельная стоимость капитального ремонта, которая формируется из взносов собственников помещений за весь 30-летний период действия региональной программы. В ряде случаев ее размера недостаточно для выполнения всех видов работ по капремонту в доме, а в особо критических случаях — даже для замены крыши. Собственники помещений в подавляющем большинстве не соглашаются принять решение о повышении размера взноса на капитальный ремонт», — сообщил Сергей Латынин.

Ранее депутаты облсовета провели мониторинг правоприменения регионального закона о капремонте. И сравнили минимальный и экономически обоснованный размеры взноса. Так, в 2025 году в Орловской области установленный минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме составлял 12,56 рубля на 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения в месяц. Причем размер взноса не зависит от типа дома, года его постройки и прочих характеристик, играющих важное значение при составлении смет.

Эксперты подсчитали, что в 2025 году экономически обоснованный размер взноса на капремонт для типовой крупнопанельной девятиэтажки с техподпольем составлял более 24 рублей на «квадрат», для типового кирпичного пятиэтажного дома с подвалом – более 28 рублей, для двухэтажного бесподвального дома на восемь квартир – более 40 рублей. Понятно, что экономически обоснованный размер взноса в 2026 году только подрос. Конечно, был увеличен и минимальный размер, согласно постановлению правительства региона в этом году он составляет 13,79 рубля. Но разрыв между тем, что имеется, и тем, что необходимо, по-прежнему достаточно велик.

ИА «Орелград»