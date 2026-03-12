В Орле молодёжный центр начал приобретать очертания

12.3.2026 | 11:46 Новости, Общество

Его проект обсудили с самой молодёжью.

Фото: vk.com/club225892521

Встреча состоялась в администрации Железнодорожного района. В ней участвовали представители молодёжных общественных организаций.

Напомним, что здесь же, в районной администрации, должен появиться и сам центр. Однако пока это под вопросом. Если орловская инициатива победит в конкурсе Росмолодёжи, то проект реализуют в будущем году.

Сообщалось, что заключён договор на изготовление проекта, причём работу должны были выполнить к 1 марта текущего года.

В рамках встречи состоялось обсуждение общих очертаний будущего центра. По её итогам были выделены зоны для творчества и отдыха, составлен список необходимого оборудования, а также озвучены различные варианты названия.

Об этом рассказали в Департаменте молодёжной политики и реализации патриотических проектов Орловской области.

ИА «Орелград»


