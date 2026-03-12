Орловцы негодуют по поводу вырубки деревьев в сквере Маяковского

На них заметили соответствующие отметки.

Снимки опубликованы в соцсетях. В основном, они вызывают у жителей города негативную реакцию.

Впрочем, о том, что благоустройство приведёт к вырубкам, стало известно ещё в минувшем году. «Аварийные деревья уберут, а на их месте высадят новые растения с учётом сезонной декоративности, чтобы сквер радовал горожан в любое время года», – поясняли в городской администрации.

Впрочем, по мнению некоторых орловцев, эти деревья действительно находятся в плохом состоянии и угрожают окружающим.

Отметим, что сквер Маяковского выбрали для благоустройства по итогам всенародного голосования, причём он победил с большим отрывом. Сообщалось, что мэрия заказала проект.

ИА «Орелград»