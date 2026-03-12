В Орловской области проверят алгоритмы действий при ракетных угрозах

Поручение дал губернатор Андрей Клычков.

На сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований глава нашего региона напомнил, что в результате удара по соседней Брянской области погибли и пострадали мирные люди.

«Мы в это же время выводили сигналы ракетной опасности, безусловно, риски были относительно нашей территории, – отметил Андрей Клычков. – В этой связи, безусловным приоритетом остается защита населения, территорий, поддержка нашей армии, сбора грузов в зону специальной военной операции. Я прошу главу муниципальных образований все те задачи, которые по безопасности у нас доведены, обеспечивать и на постоянной основе проводить проверку тех алгоритмов, которые у нас сегодня должны быть реализованы в случае наступления неблагоприятных последствий».

ИА “Орелград”