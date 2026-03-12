На Орловщине заметили огаря и чибисов

12.3.2026 | 11:17 Новости, Общество

Наблюдениями поделились орнитологи.

Фото: vk.com/birds_orel / Владимир Чаплыгин

Такая информация опубликована в сообществе «Орнитофауна Орловской области» «ВКонтакте».

С наступлением весны в регион продолжают возвращаться перелётные птицы. Чибисов отследили в Покровском районе.

«Вели себя крайне настороженно», — отмечает автор публикации.

В Ливнах у реки Сосна был замечен более редкий гость — огарь (также известный как «красная утка»). «Это случайный залёт вида в Орловскую область», — констатировали орнитологи. В некоторых регионах России огарь занесён в местные «Красные книги».

Напомним, ранее в «Орловское Полесье» вернулись серые цапли.

Фото: vk.com/birds_orel / Людмила Умникова

 

ИА «Орелград»


