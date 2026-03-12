Главу «Жилуправления Орла» оштрафовали

Исполняющий обязанности начальника учреждения допустил нарушение.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

В ведомство обратился житель города. В ноябре минувшего года он направил в «Жилищное управление города Орла» письменное заявление, но не получил ответ своевременно.

Прокуратура, проверив информацию, возбудила административное дело в отношении исполняющего обязанности начальника учреждения Алексея Храбровского. По результатам его рассмотрения должностное лицо признали виновным и оштрафовали.

Сумма наложенного взыскания составила пять тысяч рублей.

ИА «Орелград»