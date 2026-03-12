Главу «Жилуправления Орла» оштрафовали

12.3.2026 | 13:40 Закон и порядок, Новости

Исполняющий обязанности начальника учреждения допустил нарушение.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

В ведомство обратился житель города. В ноябре минувшего года он направил в «Жилищное управление города Орла» письменное заявление, но не получил ответ своевременно.

Прокуратура, проверив информацию, возбудила административное дело в отношении исполняющего обязанности начальника учреждения Алексея Храбровского. По результатам его рассмотрения должностное лицо признали виновным и оштрафовали.

Сумма наложенного взыскания составила пять тысяч рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU