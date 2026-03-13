Директора «Спецавтобазы» оштрафовали за снег на дорогах

Уборку сочли недостаточно тщательной.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Проверка проводилась 6 января. «На проезжей части автомобильных дорог и тротуарах имелись значительные массы рыхлого и талого снега», – констатировали в ведомстве.

В итоге меры, которые «Спецавтобаза» предпринимала для уборки, сочли «не в полной мере» отвечающими «предъявляемым требованиям».

Результатом стало административное дело. По итогам его рассмотрения главу муниципального учреждения оштрафовали на 20 тысяч рублей.

